Ученые рассказали, когда большая часть петербуржцев приобретет иммунитет к COVID-19

Иммунитет к коронавирусу могут приобрести 70% петербуржцев к концу мая. Об этом сообщил «Форпост Северо-Запад» со ссылкой на данные ученых Европейского университета совместно с клиниками «Скандинавия», лабораторией Genetico и «Полиметалл».

Несколько месяцев эксперты смотрели, как организм жителей города реагирует на коронавирус. Из участников, не поставивших вакцину на момент сдачи крови, переболели инфекцией 45,8%. Почти 12% получили вторую дозу препарата.

«В ходе исследования мы продолжили оценивать длительность сохранения у участников положительного теста на антитела. Среди 78 участников, у которых в прошлом уже был хотя бы один положительный тест и кого мы наблюдали достаточно долго, отрицательный повторный тест в настоящий момент только у одного участника. При этом у 97% вакцинированных хотя бы одной дозой в нашей выборке тест на антитела был положительный», — отметил соавтор исследования Антон Барчук.

За прошедшие семь дней в Петербурге уменьшилось число новых случаев коронавируса. Инфекцию выявили у 4 796 человек. Неделей ранее этот показатель был больше на 4, 23% — положительные результаты получили 5 008 жителей города, добавили ИА «Невские новости».