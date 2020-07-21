Ученые рассказали, какой продукт может предотвратить диабет

По данным специалистов, это оказалась корица. Пряность снижает уровень глюкозы и помогает организму перерабатывать пищу с большим количество углеводов.

«Наше исследование показало положительный эффект от добавления корицы в рацион на поддержание стабильного уровня сахара в крови у участников с предиабетом», — говорится в статье.