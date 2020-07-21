Ученые рассказали, какой продукт может предотвратить диабет
Ученые Диабетического центра Бостона выявили продукт, который может предотвратить развитие диабета. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на Journal of the Endocrine Society.
По данным специалистов, это оказалась корица. Пряность снижает уровень глюкозы и помогает организму перерабатывать пищу с большим количество углеводов.
«Наше исследование показало положительный эффект от добавления корицы в рацион на поддержание стабильного уровня сахара в крови у участников с предиабетом», — говорится в статье.