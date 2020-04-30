Ученые рассказали, какие заболевания увеличивают риск смерти от коронавируса

Ученые опубликовали список смертельно опасных «спутников» COVID-19. Например, ожирение увеличивает риск смерти от коронавируса на 37%. Еще больше (39%) летальных исходов среди зараженных, страдающих деменцией. Примерно треть (31%) приходится на людей с сердечными заболеваниями.

Также опасен диабет. Пациенты, имеющие его, составляют одну пятую часть от умерших (19%). Столько же случаев летального исхода приходится на тех, у кого были заболевания, связанные с легкими. 15% — это те, кто страдал заболеванием почек, 14% — астмой.