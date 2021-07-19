Ученые рассказали, какие симптомы свидетельствуют о сахарном диабете

Относительно сахарного диабета существует множество мифов и заблуждений. Кто-то считает, что причиной развития этого заболевания является чрезмерное употребление сахара. Некоторые предполагают, что сахарный диабет передается исключительно по-наследству. Однако это не так. Обычно сахарный диабет возникает из-за нарушения обмена веществ. О том, как распознать у себя наличие диабета рассказали Nation New.

Частая боль в костях ног может свидетельствовать о наличии сахарного диабета. Все дело в том, что во время этого заболевания возникает атеросклероз. В кровеносных сосудах возникает слишком узкий просвет. Из-за этого ноги получают недостаточно крови, что и приводит к болезненным ощущениям.

Американские ученые рассказали, что язвы на ступнях также могут говорить о наличии сахарного диабета. Раны у диабетиков заживают довольно долго, поэтому обычная мозоль может превратиться в болезненную язву.

При частом появлении грибка на ногах также стоит проверить уровень сахара в крови. Ученые советуют обращать внимание на вышеперечисленные симптомы. Если подобные неудобства сопровождают вас часто, стоит незамедлительно обратиться к врачу.