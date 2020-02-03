Ученые рассказали, какие продукты снижают риск развития болезней почек
В ходе научных исследований специалисты смогли назвать продукты, снижающие риск появления почечных заболеваний. О том, что рекомендуют есть ученые, написал сайт «Территория новостей».
Эксперты советуют есть свежую капусту, так как она помогает выводить токсины из организма. Спаржу, содержащую в себе витамины А и С, тоже необходимо употреблять.
Кроме того специалисты отметили лук и чеснок — они выводят вредные вещества из организма. А арбуз регулирует кислотно-щелочной баланс. Об этом сообщила «Свободная пресса».
Чтобы облегчить работу почек, нужно есть клюкву и тыкву.