    03 февраля 2020, 10:16

    Ученые рассказали, какие продукты снижают риск развития болезней почек

    Анастасия Кременчугская

    В ходе научных исследований специалисты смогли назвать продукты, снижающие риск появления почечных заболеваний. О том, что рекомендуют есть ученые, написал сайт «Территория новостей».

    Эксперты советуют есть свежую капусту, так как она помогает выводить токсины из организма. Спаржу, содержащую в себе витамины А и С, тоже необходимо употреблять.

    Кроме того специалисты отметили лук и чеснок — они выводят вредные вещества из организма. А арбуз регулирует кислотно-щелочной баланс. Об этом сообщила «Свободная пресса».

    Чтобы облегчить работу почек, нужно есть клюкву и тыкву.