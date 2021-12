Ученые рассказали, какие продукты опасны для сердца

Важным элементом здорового образа жизни является питание. В то же время некоторые продукты способны ухудшать состояние организма, негативно сказываясь на работе сердца. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на Eat This, Not That.

Обозреватель американского портала Клара Ольшански опубликовала материал, посвященный связи инсультов и инфарктов с продуктами, которые употребляет человек. Специалист подчеркнула, что жирная рыба и орехи благотворно сказываются на работе сердца, чего не скажешь о жареном мясе.

В своей статье Ольшански опиралась на исследования итальянских ученых. Специалисты на протяжении десяти лет пытались выяснить, как питание сказывается на здоровье. В исследовании принимали участие более тысячи человек. Оказалось, что смертность от сердечно-сосудистых заболеваний значительно выше в той группе людей, которые питаются продуктами высокой степени переработки. К ним относятся сосиски, хот-доги, гамбургеры, пшеничная мука, сливки, масло, жирные молочные продукты и добавленный сахар.