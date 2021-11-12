Ученые рассказали, какая специя обладает противовоспалительным свойством

Куркума обладает множеством полезных свойств, в том числе противовоспалительным действием. Многие относят ее к так называемым суперспециям. Таким мнением поделилась диетолог Татьяна Дик в беседе с РИА «Новости».

Куркуму добывают из корня многолетнего травяного растения семейства имбирных. По мнению диетолога, она способна положительно сказываться на функциях мозга, а также помогает избавиться от лишнего веса.

Издание Advances in Nutrition сообщило, что куркума способна предотвращать воспалительные процессы в организме человека благодаря содержанию в ней куркумина. Это вещество также сказывается и на вкусе приправы.

Исследователи подчеркнули, что лучше всего употреблять эту специю в сочетании с черным перцем, так как он содержит пиперин. Такое вещество увеличивает биодоступность куркумина на 2000%. Так организм в разы лучше усваивает полезные вещества куркумы, передали Nation News.