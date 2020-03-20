Ученые рассказали, как защитить домашних животных от коронавируса

Среди людей сейчас распространяется вирус группы бета, а у животных преобладает так называемый альфа-коронавирус. Тем не менее, защищаться стоит, ведь новая инфекция мало изучена. В этом уверен профессор Алексей Ермаков.

«Домашнее животное может заразиться коронавирусом, но не всеми его разновидностями. Если говорить конкретно о COVID-19, который инициировал пандемию, то этот вирус для домашних животных не опасен. Но семейство коронавирусов разнообразно, и есть виды, которые поражают и домашних животных», — подчеркнул ученый.

По словам Ермакова, питомцам нужно сделать общие прививки, которые могут защитить от большинства заболеваний.

«Для известных науке разновидностей существуют вакцины. Поэтому очень важно прививать своих питомцев. Тем более, что все вакцины сегодня поливалентны, то есть защищают сразу от нескольких возможных заболеваний», — рассказал Алексей Ермаков.

Также профессор рекомендовал отказаться от употребления в пищу мяса диких животных. По мнению ученых, именно благодаря китайской привычке есть деликатесы в виде мяса диких зверей коронавирус получил распространение среди людей.

Прототипы вакцин от СОVID-2019 уже испытывают на лабораторных животных. Испытания проходят в научном центре «Вектор». Согласно прогнозам, массовое внедрение вакцины возможно к концу 2020 года. Сейчас в России выявлено 199 случаев заражения 2019-nCoV.