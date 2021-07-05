Ученые рассказали, как восстанавливается организм после отказа от курения

Не секрет, что курение приносит огромный вред организму. Пристрастие к сигаретам может спровоцировать такие заболевания, как рак легких, хронический бронхит и коронарную болезнь. В среднем человек, употребляющий сигареты, теряет 15 лет своей жизни. Но порой бросить столь сомнительное удовольствие бывает трудно. Ученые рассказали о том, как и с какой скоростью восстанавливается организм человека после отказа от курения.

После отказа от курения процесс восстановления здоровья проходит довольно медленно. Перестраиваться в нормальный режим работы организм будет с трудом. Бывший курильщик будет испытывать дискомфорт, сообщила «Российская газета» со ссылкой на издание «Наука в Сибири». Можно столкнуться с излишней раздражительностью и головными болями, потерей концентрации и тревожностью. Часто отказ от курения сопровождается повышенным аппетитом. Однако подобные неудобства носят временный характер.

Процесс очищения организма начинается уже с первых дней отказа от курения. Стенки сосудов человека начинают укрепляться, а тонус гладкой мускулатуры, проходимость вен и артерий приходят в норму. Нормализуются также показатели артериального давления и сердечный ритм. Кроме того, ученые отметили значительное снижение риска инфаркта, добавила «Русская планета».

Легкие человека способны самостоятельно восстановиться после отказа от курения. По мнению врачей, очищение и восстановление организма занимает около года. Снижение риска развития рака наступает через пять лет «завязки».