Ученые рассказали, как убрать жир на животе с помощью имбиря

Ученые рассказали, что при помощи экстракта имбиря можно избавиться от жира на животе. Об этом сообщил сайт «Утро.ру».

По данным специалистов, имбирь улучшает обмен веществ. Также после него меньше хочется есть. Еще имбирь ускоряет пищеварение и стабилизирует уровень сахара в крови. Он снижает невосприимчивость к инсулину, что и помогает сжиганию жира.

По данным исследователей, женщины которые в течение 12 недель регулярно принимали имбирь, заметно похудели в талии.