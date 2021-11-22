Ученые рассказали, как сладкие напитки сказываются на работе мозга

Сладкие напитки крайне негативно сказываются на состоянии мозга. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на газету Daily Express.

Ученые Бостонского университета провели исследование, в котором приняли участие 4200 человек. Специалисты проверяли, как сладкие напитки сказываются на когнитивных функциях. В результате удалось выяснить, что сахар может ухудшать работу мозга. Специалисты отметили, что люди, которые часто употребляют сладкие напитки, сталкиваются с уменьшением объема мозга, префронтальной коры, ухудшением памятки.

Кроме того, эксперты выяснили, что мозг начинает стареть. Если выпивать каждый день до двух стаканов, то на 5,8 года. Если же пить более двух стаканов — то на 11 лет.

«Результаты этих исследований не окончательны, однако это убедительные данные, которые позволяют делать обоснованные выводы. Становится ясно, что у употребления сладких напитков не так много положительных сторон, и замена сахара на искусственные подсластители, очевидно, не помогает», — заявила профессор неврологии Медицинской школы Бостонского университета Судха Сесхадри.