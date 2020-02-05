Ученые рассказали, как организм защищается от рака

Специалисты выяснили, что организм самостоятельно борется с атипичными (раковыми) клетками на начальных этапах. Когда раковых клеток мало, организм оставляет их в дефиците ресурсов, распределяя их между здоровыми клетками.

Ученые подчеркнули, что такой механизм эффективен только на начальных этапах, при наличии единичных клеток. Когда атипичных клеток становится много, включаются другие механизмы, и опухоль растет.