Ученые рассказали, как ореховая скорлупа способна помочь многим людям
Американские ученые из Медицинского центра Университета Вандербильта провели исследование и выяснили, что скорлупа кешью может быть полезной. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на зарубежное издание.
Оказалось, что органическое соединение в скорлупе способствует восстановлению миелина — защитной оболочки, окружающей нервы.
Повреждение миелинового покрытия является признаком рассеянного склероза и связанных с ним заболеваний центральной нервной системы.
Субраманиам Шрирам, старший автор научной статьи в Proceedings of the National Academy of Sciences, заявил, что это открытие предлагает новый путь в поиске лечения разрушительных последствий заболеваний.