Ученые рассказали, как ореховая скорлупа способна помочь многим людям

Оказалось, что органическое соединение в скорлупе способствует восстановлению миелина — защитной оболочки, окружающей нервы.

Повреждение миелинового покрытия является признаком рассеянного склероза и связанных с ним заболеваний центральной нервной системы.

Субраманиам Шрирам, старший автор научной статьи в Proceedings of the National Academy of Sciences, заявил, что это открытие предлагает новый путь в поиске лечения разрушительных последствий заболеваний.