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    30 марта 2022, 11:28

    Ученые рассказали, как недостаток витамина D отражается на коже

    Nutrients: люди с дефицитом витамина D могут страдать от сухости наружного покрова тела

    Оксана Лавнюженко

    Недостаток в организме витамина D может проявляться в виде сухости кожи. К такому выводу пришли ученые после проведенных исследований, написало издание Nutrients.

    Ученые рассказали, как недостаток витамина D отражается на коже

    Многие люди во время зимне-весеннего периода сталкиваются с дефицитом этого вещества. Если летом организм самостоятельно вырабатывает витамин D за счет достаточного ультрафиолетового излучения, то в другие времена года с этим возникают проблемы, сообщило ИА Nation News.

    Без сдачи анализов недостаток витамина D бывает трудно выявить, поскольку этот недуг маскируется под другие проблемы.

    Ученые выяснили, что существует прямая связь между уровнем этого вещества и содержанием влаги в коже. Люди с дефицитом могут страдать от сухости наружного покрова тела, а также иметь проблемам с костями.

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