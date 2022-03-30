Ученые рассказали, как недостаток витамина D отражается на коже

Недостаток в организме витамина D может проявляться в виде сухости кожи. К такому выводу пришли ученые после проведенных исследований, написало издание Nutrients.

Многие люди во время зимне-весеннего периода сталкиваются с дефицитом этого вещества. Если летом организм самостоятельно вырабатывает витамин D за счет достаточного ультрафиолетового излучения, то в другие времена года с этим возникают проблемы, сообщило ИА Nation News.

Без сдачи анализов недостаток витамина D бывает трудно выявить, поскольку этот недуг маскируется под другие проблемы.

Ученые выяснили, что существует прямая связь между уровнем этого вещества и содержанием влаги в коже. Люди с дефицитом могут страдать от сухости наружного покрова тела, а также иметь проблемам с костями.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, как бороться с весенним гиповитаминозом. Россияне чаще всего сталкиваются с нехваткой витамина С и витамином D.