Ученые рассказали, как лосось помогает в борьбе с атеросклерозом

Включение в свой рацион питания лосося способно позитивно повлиять на профилактику атеросклероза. Об этом пишет Eat This, Not That! Со ссылкой на исследования ученых.

По данным исследователей, в красной рыбе, подобной лососю, содержится большое количество омега-3 жирных кислот. Они образуют молекулы, которые активируют снижающий воспаление рецептор и помогают справиться с хроническим заболеванием артерий. При этом исследователи называют воспаление ключевым фактором, который вызывает это заболевание.

Кроме того, в лососе содержатся витамины В6 и D, что делает его эффективным продуктом для диет. Также употребление этой рыбы улучшает когнитивные способности и снижает боль в суставах. Диетологи рекомендуют есть жирную рыбу дважды в неделю, каждый день употреблять авокадо, льняные семечки и оливковое масло.

