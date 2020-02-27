Ученые рассказали, как лимонад вредит здоровью

По словам исследователей, люди среднего и преклонного возраста, которые на протяжении четырех лет ежедневно пьют газировку, попадают в группу риска развития дислипидемии.

Любителям сладких напитков грозит повышенный риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, поэтому эксперты посоветовали отказаться от напитков с добавлением сахара.

Ученые добавили, что стопроцентные соки наносят организму меньший вред. Однако их стоит заменить цельными фруктами и водой.