Ученые рассказали, как гормоны могут контролировать тело после инсульта

Выделяемые после травмы головного мозга гормоны играют существенную роль в развитии двигательных нарушений. К такому выводу пришла группа ученых вместе с доцентом механико-математического факультета МГУ Владимиром Галатенко. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на журнал eLIFE.

Специалисты изучили крыс, у которых нервные пути между мозгом и нейронами были хирургически перерезаны. После перерезки односторонняя травма мозга вызвала нарушения рефлексов задних лап, и эти расстройства перешли на противоположную часть тела. Для проверки гипотезы о гормонах, исследователи удалили гипофиз животным. У крыс, которым провели такую операцию, односторонняя травма не вызвала двигательные нарушения.

Наблюдения показали, что эндокринная система может избирательно воздействовать на стороны тела животных. Это необычное явление требует дальнейшей проверки на других моделях.