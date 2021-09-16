Ученые рассказали, как быстро справиться с джетлагом

Специалисты Колорадского университета (США) рассказали, что с помощью некоторых продуктов можно довольно быстро привести в норму циркадный ритм. Об этом сообщила «Экономика сегодня».

Специалисты провели эксперимент на грызунах, в ходе которого пришли к выводу, что пребиотики могут влиять на состояние как животных, так и людей. Питаясь кормом с пребиотиками, крысы стали гораздо лучше спать и легче переносили некоторые формы острого стресса.

Пребиотики являются неперевариваемыми углеводами. Больше всего их содержится в волокнистых продуктах. Их можно найти в бананах, артишоках, луке-порее, спарже и овсе. Такие продукты посоветовали употреблять в пищу тем людям, которые вынуждены часто путешествовать и все время сбиваются с привычного режима сна, передала «Свободная Пресса».

Ранее доктор Александр Мясников объяснил, в какой позе нужно спать, чтобы как можно дольше оставаться здоровыми и красивыми. По его словам, лучше всего спать именно на спине, а вот на боку — не лучший вариант.