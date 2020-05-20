    20 мая 2020, 12:07

    Ученые рассказали, что социальное дистанцирование может не спасти от заражения коронавирусом

    Анастасия Кременчугская

    Американские ученые выяснили, что соблюдение социальной дистанции может не спасти от заражения коронавирусной инфекцией. Они заявили, что подцепить COVID-19 можно и в шести метрах от больного. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на зарубежное издание.

    Специалисты провели исследование и выяснили, что социальное дистанцирование может не спасти от заражения коронавирусом. Причина в том, что даже небольшой ветер способен донести частицы слюны инфицированного до другого человека всего за пять секунд.

    В исследовании ученые смоделировали передвижение частиц слюны предполагаемого инфицированного в воздухе. Дмитрис Дрикакис, работающий в Университете Никосии прокомментировал результаты эксперимента.

    «Облако из частичек слюны может затронуть как взрослых, так и детей разного роста. При этом для взрослых пониже и детей риск выше, поскольку они находятся на пути оседания этих частиц», — пояснил он.