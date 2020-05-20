Ученые рассказали, что социальное дистанцирование может не спасти от заражения коронавирусом

Специалисты провели исследование и выяснили, что социальное дистанцирование может не спасти от заражения коронавирусом. Причина в том, что даже небольшой ветер способен донести частицы слюны инфицированного до другого человека всего за пять секунд.

В исследовании ученые смоделировали передвижение частиц слюны предполагаемого инфицированного в воздухе. Дмитрис Дрикакис, работающий в Университете Никосии прокомментировал результаты эксперимента.

«Облако из частичек слюны может затронуть как взрослых, так и детей разного роста. При этом для взрослых пониже и детей риск выше, поскольку они находятся на пути оседания этих частиц», — пояснил он.