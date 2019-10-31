  • Ученые рассказали, что смертельно опасно для пожилых людей

    31 октября 2019, 10:03

    Александра Ломейко

    Изменения в привычном распорядке двигательной активности могут быть опасны для пожилых людей. У них возрастает риск травм, инвалидности и даже смерти. Исследование на соответствующую тему провели ученые из США и Канады. Их выводы опубликовал портал EurekAlert!.
    Ученые рассказали, что смертельно опасно для пожилых людей

    Специалисты в течение 13 лет анализировали физическую активность добровольцев, надев им на запястья специальные мониторы. Всего они наблюдали за 1275 людьми, которые приняли участие в научной работе в качестве испытуемых.

    Статистика показала, что дополнительному риску себя подвергали те, кто случайно менял свой образ жизни — начинал двигаться более активно или, наоборот, становился спокойнее на время до 90 минут или свыше двух часов.

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    Таким людям чаще грозило развитие слабости и инвалидности с нарушением повседневной деятельности. Причем это могло произойти в ближайшие 13 лет. Смерть среди тех, чья картина двигательной активности тоже была необычной, тоже наступала чаще — примерно в 1,6 раза.