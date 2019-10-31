Ученые рассказали, что смертельно опасно для пожилых людей

Специалисты в течение 13 лет анализировали физическую активность добровольцев, надев им на запястья специальные мониторы. Всего они наблюдали за 1275 людьми, которые приняли участие в научной работе в качестве испытуемых.

Статистика показала, что дополнительному риску себя подвергали те, кто случайно менял свой образ жизни — начинал двигаться более активно или, наоборот, становился спокойнее на время до 90 минут или свыше двух часов.

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Таким людям чаще грозило развитие слабости и инвалидности с нарушением повседневной деятельности. Причем это могло произойти в ближайшие 13 лет. Смерть среди тех, чья картина двигательной активности тоже была необычной, тоже наступала чаще — примерно в 1,6 раза.