Здоровье 25 ноября 2022, 10:47 Ученые рассказали, что помогает хорошо высыпаться Nature Communications: чем позже люди встают, тем лучше они высыпаются

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Ученые из Калифорнийского университета (США) выяснили, какие факторы влияют на качество сна и помогают человеку лучше высыпаться. Их исследование опубликовано в журнале Nature Communications.

В первую очередь специалисты отметили, что чем позже человек просыпается, тем лучше он высыпается и чувствует себя на протяжении всего дня.

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В исследовании также говорится, что чем активнее человек ведет себя на протяжении дня, тем лучше будет его сон. Ночная активность, напротив, ухудшает качество сна, сообщил «ПолитЭксперт».

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«Чтобы вставать по утрам быстро, нужно включить в завтрак большое количество углеводов. А вот большое количество белков выспаться наоборот — мешает», — добавили ученые.

Специалисты подчеркнули, что завтрак не должен состоять из большого числа углеводов. По их данным, всплеск уровня сахара в крови ведет к ухудшению состояния, а следовательно, и к ухудшению бодрствования.