Ученые рассказали, что необходимо есть для снижения риска инсульта

В группу риска реже попадали те, кто чаще употреблял сыр, молоко, фрукты, клетчатку, йогурты и овощи.

«Царьград» написал, что, если добавлять в свой ежедневный рацион на 10 граммов клетчатки больше, то это снизит риск возникновения ишемического инсульта примерно на 23%. При употреблении фруктов и овощей на 200 граммов больше обычного, опасность понижается на 13%, каждый стакан молока уменьшает на 5%, йогурта — на 9%.