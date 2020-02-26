Ученые рассказали, что необходимо есть для снижения риска инсульта
На протяжении восьми лет ученые следили за тем, как продукты, которые мы употребляем влияют на наше здоровье. В исследовании принимали участие люди из разных стран мира. Проанализировав результаты, специалисты выявили, какие продукты необходимо употреблять, чтобы снизить риск инсульта на 23%. Список с полезной едой опубликовал портал «Вести.ru».
В группу риска реже попадали те, кто чаще употреблял сыр, молоко, фрукты, клетчатку, йогурты и овощи.
«Царьград» написал, что, если добавлять в свой ежедневный рацион на 10 граммов клетчатки больше, то это снизит риск возникновения ишемического инсульта примерно на 23%. При употреблении фруктов и овощей на 200 граммов больше обычного, опасность понижается на 13%, каждый стакан молока уменьшает на 5%, йогурта — на 9%.