Ученые рассказали, чем полезны растительные жиры

Ученые провели ряд исследований, в ходе которых выяснили, что растительные и полиненасыщенные жиры уменьшают риск возникновения инсульта. Об этом сообщил «Ридус» со ссылкой на журнал MedicalXpress.

Результаты исследования будут представлены на научных сессиях Американской кардиологической ассоциации. Специалисты отметили, что растительные жиры есть в составе орехов, семян, авокадо и оливок.

Специалисты на протяжении 27 лет анализировали данные 117 136 человек. Все респонденты являлись медицинскими работниками, не имели рака или сердечно-сосудистых заболеваний, а их возраст составлял 50 лет. При этом каждые четыре года они заполняли анкеты, в которых рассказывали о своем здоровье и рационе, передали «Известия».

Специалисты пришли к выводу, что респонденты, которые употребляли продукты с растительными жирами, на 12% реже страдали от инсульта, чем те люди, которые ели красное и обработанное мясо. Молочные же продукты — сыр, масло, молоко, мороженое и сливки — не влияли на повышение риска инсульта.