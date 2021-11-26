Ученые рассказали, чем полезен шпинат

Употребление шпината способно благоприятно сказаться на здоровье человека и состоянии артериального давления. К такому выводу пришли ученые Каролинского института в Стокгольме. Об этом сообщило ИноСМИ.

В шпинате содержатся неорганические нитраты. Ранее ученые предполагали, что такие вещества являются вредоносными для организма. Однако спустя время удалось установить, что они не только не опасны, но и помогают вырабатывать оксид азота. Он способен расширять сосуды, а также помогает контролировать давление, добавило ИА Nation News.

«До недавнего времени считалось, что присутствующие в рационе нитраты потенциально токсичны, но сегодня, благодаря этому исследованию, мы узнали, что они не просто не опасны, они несут пользу сердечно-сосудистой системе», — рассказала член FEC и врач кардиологического отделения реабилитации больницы La Paz Регина Далмау.

Специалисты порекомендовали есть этот продукт трижды в неделю. Даже маленькие порции шпината снижают кровяное давление, а также благотворно влияют на состояние здоровья.