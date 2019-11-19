Ученые рассказали, чем опасны для здоровья длительные полеты в космос

Смертельную опасность для астронавтов могут представлять их длительные командировки в космос. Такой вывод сделала международная группа исследователей.

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Результаты их работы появились в журнале JAMA Network Open. Ученые узнали, что у двух из 11 принявших участие в исследовании астронавтов происходит обратный отток крови в левой внутренней яремной вене. Она считается одним из двух крупнейших сосудов, по которым кровь течет из мозга в сторону сердца.

Авторы работы считают, что причина такого процесса — отсутствие гравитации на МКС. Смещение внутренних органов приводит к сдавливанию вены. Из-за этого кровь частично начинает двигаться в обратном направлении.

Другими побочными эффектами от долгого пребывания в космосе могут стать отечность лица, уменьшение объема плазмы и увеличения объема крови, циркулирующей в сердце.

У одного из участников исследования в вене нашли сгусток крови, что является очень опасным звоночком. Ведь тромб может попасть в легкие. Это, в свою очередь, может привести к смерти. Однако астронавт начал пить препараты для разжижения крови, и в итоге ситуация нормализовалась.