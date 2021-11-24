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    24 ноября 2021, 19:08

    Ученые рассказали, чем опасен парацетамол

    Ученые из Университета штата Огайо выяснили, что парацетамол притупляет чувство страха

    Арина Бобкова

    Команда ученых США провела исследование, в ходе которого выяснила, какими опасными свойствами обладает парацетамол. Оказалось, что этот препарат лучше не принимать людям, которые склонны к риску. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на специалистов Университета штата Огайо.

    Ученые рассказали, чем опасен парацетамол

    Всего в исследовании приняли участие 500 человек. Все они являлись студентами ВУЗов из разных стран. Участников эксперимента разделили на две группы: первая группа принимала лекарственный препарат, вторым же давали плацебо. Оказалось, что парацетамол способен притуплять чувство страха.

    В ходе тестов, где необходимо было принимать решение, участники из первой группы действовали более уверенно. При этом чувство страха у них было значительно ниже.

    Ранее немецкие врачи перечислили самые распространенные ошибки при лечении простуды. К ним относится длительное использование назальных спреев, а также понижение температуры с помощью лекарственных препаратов.