Ученые рассказали, чем опасен парацетамол

Команда ученых США провела исследование, в ходе которого выяснила, какими опасными свойствами обладает парацетамол. Оказалось, что этот препарат лучше не принимать людям, которые склонны к риску. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на специалистов Университета штата Огайо.

Всего в исследовании приняли участие 500 человек. Все они являлись студентами ВУЗов из разных стран. Участников эксперимента разделили на две группы: первая группа принимала лекарственный препарат, вторым же давали плацебо. Оказалось, что парацетамол способен притуплять чувство страха.

В ходе тестов, где необходимо было принимать решение, участники из первой группы действовали более уверенно. При этом чувство страха у них было значительно ниже.

Ранее немецкие врачи перечислили самые распространенные ошибки при лечении простуды. К ним относится длительное использование назальных спреев, а также понижение температуры с помощью лекарственных препаратов.