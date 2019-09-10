Ученые рассказали, чем опасен килограмм брюшного жира

Брюшной жир больше опасен для женщин, чем для мужчин. Из-за него у прекрасной половины человечества в семь раз увеличивается риск развития диабета второго типа.

К соответствующим выводам пришли специалисты Уппсальского университета в Швеции. Результаты их исследования, в котором приняли участие свыше 325 тысяч человек, опубликованы на портале MedicalXpress.

Ученые выяснили, что один килограмм висцерального, или брюшного, жира повышает у женщин вероятность появления диабета второго типа. Речь идет о более чем семикратном риске, тогда как у мужчин из-за жира на животе он увеличивается немногим больше, чем вдвое.

«Полученные результаты нас удивили», — признался доктор Аса Йоханссон, доцент кафедры молекулярной эпидемиологии на кафедре иммунологии, генетики и патологии Уппсальского университета.

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Кроме того, как показало исследование, у людей с небольшим животом, которые набирают вес, риск развития диабета значительно возрастает. Если дополнительный жир появляется у относительно полного человека, то это оказывает менее губительное влияние на здоровье.

Основной причиной абдоминального ожирения специалисты назвали переедание и недостаточность физической активности, в том числе тренировок.

Висцеральный жир, накапливающийся вокруг внутренних органов в области живота и кишечника, опасен не только риском развития диабета, но и сердечно-сосудистых заболеваний.