Ученые рассказали, чем может быть полезно умеренное употребление пива

Многие знают, что чрезмерное употребление алкоголя может крайне негативно сказаться на состоянии здоровья человека. Алкоголизм может привести к циррозу печени, инфарктам, сбое в работе печени. Однако в редких случаях небольшое количество пива способно даже продлить жизнь. К такому выводу пришли испанские ученые. Об этом сообщило Nation News.

Все дело в том, что алкоголь в небольших количествах способен снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Также пиво защищает от развития диабета. Еще одно необычное свойство этого алкогольного напитка — укрепление костей. Пожилые мужчины и женщины, которые иногда употребляют пиво, реже сталкиваются с переломами. Все потому, что пиво содержит фитоэстрогены. Эти вещества улучшают структуру костной ткани.

Кроме того, пиво способно понизить уровень вредного холестерина в крови, так как содержит большое количество антиоксидантов. Чаще всего люди употребляют пиво в жаркую погоду. Однако употребление алкоголя во время высоких температур может быть опасно.