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    09 июля 2021, 17:54

    Ученые рассказали, чем может быть опасна газировка

    Арина Бобкова

    Газированная вода может негативно сказываться на состоянии печени. К такому выводу пришли канадские ученые, проведя эксперименты на печени подопытных крыс. Искусственный подсластитель приводит к опасным изменениям органа. Об этом сообщил «ФедералПресс».

    Ученые рассказали, чем может быть опасна газировка

    «В ходе исследования было обнаружено, что искусственный подсластитель аспартам, содержащийся во многих безалкогольных напитках, изменяет функциональное состояние печени у крыс, что, в свою очередь, может привести к гепатотоксичности и повреждению печени» — заявили специалисты.

    Ученые проводили исследование на протяжении трех лет. Они наблюдали за пациентами с безалкогольным жировым заболеванием печени. Подсластитель способен увеличить сопротивление инсулину. Данный гормон отвечает за переваривание сахара в крови. Кроме того, аспартам может спровоцировать ожирение печени.

    Некоторые подопытные крысы заработали рак в результате употребления газировки. Все из-за того, что формальдегид, содержащийся в газировке для консервации, провоцирует развитие раковых клеток.