Ученые рассказали, чем может быть опасна газировка

Газированная вода может негативно сказываться на состоянии печени. К такому выводу пришли канадские ученые, проведя эксперименты на печени подопытных крыс. Искусственный подсластитель приводит к опасным изменениям органа. Об этом сообщил «ФедералПресс».

«В ходе исследования было обнаружено, что искусственный подсластитель аспартам, содержащийся во многих безалкогольных напитках, изменяет функциональное состояние печени у крыс, что, в свою очередь, может привести к гепатотоксичности и повреждению печени» — заявили специалисты.

Ученые проводили исследование на протяжении трех лет. Они наблюдали за пациентами с безалкогольным жировым заболеванием печени. Подсластитель способен увеличить сопротивление инсулину. Данный гормон отвечает за переваривание сахара в крови. Кроме того, аспартам может спровоцировать ожирение печени.

Некоторые подопытные крысы заработали рак в результате употребления газировки. Все из-за того, что формальдегид, содержащийся в газировке для консервации, провоцирует развитие раковых клеток.