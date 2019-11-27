Ученые рассказали, чем чреваты приступы астмы при беременности

Исследователи рассказали, что астма встречается у беременных чаще других хронических заболеваний. 13% беременных женщин имеют в карте этот диагноз. Около половины из них прекращают прием лекарств, чтобы не навредить плоду.

Анализ 100 тысяч случаев беременности за период с 2003 по 2012 годы показал, что у женщин с тяжелыми приступами астмы в период беременности на 30% чаще развивалась преэклампсия. Это осложнение проявляется повышением артериального давления. Без терапии оно переходит в эклампсию, при которой повышение давления становится опасным для жизни матери и ребенка, а также появляются судороги.

На 20% чаще у этих женщин рождались дети с врожденными дефектами развития. Это могут быть, в частности, заячья губа и пороки сердца. Также у таких детей повышается риск развития пневмонии в младенчестве и астмы.

Ученые предположили, что причиной этого служит нехватка кислорода из-за приступа у матери. Таким образом, отказ от препаратов для лечения астмы влечет за собой исключительно негативные последствия.