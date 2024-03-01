Здоровье 01 марта 2024, 12:42 Ученые раскрыли влияние алкоголя на сон Sleep: выпитый на ночь алкоголь снижает когнитивные функции мозга Freepik

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Ученые Медицинской школы Альперта при Университете Брауна, США, провели исследование о том, как алкоголь влияет на сон. В частности, они изучили эффект, который оказывает постоянное употребление спиртного по вечерам. Результаты опубликовали в журнале Sleep.

Исследователи выяснили, что употребление алкоголя перед сном может улучшить засыпание и увеличить продолжительность фазы медленного сна. Вместе с тем оказалось, что алкоголь сокращает длительность фазы сна с быстрым движением глаз — то есть все же нарушает его нормальный цикл.

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В целом исследование подтвердило, что употребление алкоголя перед сном способно оказывать негативное воздействие на когнитивные функции мозга и эмоциональное здоровье человека. Таким образом, спиртное как средство от бессонницы лучше не использовать.

Ранее сомнолог Максим Новиков назвал здоровую норму сна. По его словам, недостаток отдыха способен оказать негативное влияние на весь организм.