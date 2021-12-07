Ученые раскрыли способ улучшить работу мозга за десять минут

На умственную деятельность и настроение человека положительное влияние оказывает физическая активность, следует из результатов исследования ученых из японского университета Цукуба о работе мозга и способах ее улучшения.

В своем исследовании специалисты выяснили, что на работу головного мозга хорошо влияет бег. Результаты работы были размещены в научном журнале Scientific Reports.

Даже легкий десятиминутный бег значительно усиливает локальный кровоток в различных областях префронтальной коры, отметили исследователи. Этот участок отвечает за общение, скорость принятия решений, достижение целей, самоконтроль и некоторые другие когнитивные функции.

Благотворное влияние физическая активность оказывает и на настроение. В ходе исследования ученые изучили состояние 26 здоровых мужчин и женщин, которые не занимались бегом. Всех участников эксперимента распределили на две группы. Первая участвовала в десятиминутных пробежках, вторая группа являлась контрольной.

После этого все испытуемые прошли тест Струпа, который включает в себя оценку инфракрасной спектроскопии, а также задания на сопоставление разных слов и цветов. С помощью двумерной шкалы ученые измерили настроение добровольцев. Повышение настроения было отмечено у всех участников исследования после тренировки.

Диетолог Елена Соломатина дала советы, которые помогут убрать живот. По ее словам, живот иногда сложно убрать даже при общем похудении. Это связано с тем, что у взрослых людей появляются внутренние жировые отложения. Они могут быть спровоцированы сидячим образом жизни. Спасение — в режиме, движении и питании. Нужно добавить в режим дня анаэробные нагрузки. Бег, скандинавскую ходьбу или плавание. Также следует пересмотреть питание.