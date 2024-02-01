Здоровье 01 февраля 2024, 02:23 Ученые раскрыли неожиданное свойство томатного сока Microbiology Spectrum: томатный сок способен уничтожить сальмонеллу РИА «Новости»

Читать 360tv в

Томатный сок может убить Salmonella Typhi и другие опасные для человека бактерии. К такому выводу пришли микробиологи Корнелльского университета, опубликовав новое исследование в журнале Microbiology Spectrum.

Команда ученых тщательно изучила геном томата и обнаружила в нем два антимикробных пептида. Они оказались эффективны в уничтожении S. Typhi, его гипервирулентных вариантов и других бактерий, которые могут нанести серьезный вред пищеварительному тракту и мочевыводящим путям.

Реклама

«Помидоры и томатный сок могут избавить от кишечных бактерий, таких как сальмонелла», — пояснил автор исследования Чонмин Сонг.

Таким образом, томаты могут стать частью новых диетических стратегий по укреплению здоровья человека, резюмировали в статье.

Исследователи из Университета Аделаиды доказали, что томатный сок может снизить уровень «плохого» холестерина в крови, а также он положительно влияет на работу сердца.