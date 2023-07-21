21 июля 2023, 18:46
Ученые QIMR Berghofer выяснили, как рацион матери во время беременности влияет на ребенка
Ученые QIMR Berghofer посоветовали беременным женщинам есть больше клетчатки
Беременным женщинам стоит разнообразить свой рацион клетчаткой. К такому выводу пришли ученые из Медицинского исследовательского института QIMR Berghofer (Австралия). Об этом сообщил «Ридус».
По словам специалиста, рацион, в котором преобладает клетчатка, может защитить ребенка от серьезных респираторных заболеваний.
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Клетчатка влияет на состав микрофлоры материнского молока. Это сказывается на развитии микробиоты кишечника ребенка, а также силу его иммунной системы.
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