Ученые: противозачаточные таблетки уменьшают мозг

Гипоталамус, то есть область мозга, приблизительно на 6% меньше у женщин, принимающих противозачаточные таблетки.

«Мы обнаружили существенную разницу в размерах части головного мозга у женщин, которые принимали оральные контрацептивы, и теми, кто их не принимал. Наше первоначальное исследование продемонстрировало, что существует связь [между приемом гормональных препаратов и изменениями в мозге], и должно стимулировать дальнейшее изучение влияния оральных контрацептивов на структуру и функции мозга», — заявили ученые.

Во время исследования ученые из Нью-Йорка зафиксировали у пациенток, принимавших таблетки, статистически значимое повышение уровня гнева. Помимо этого прием таблеток может быть связан с симптомами депрессии. При этом специалисты не нашли никаких различий в умственных способностях женщин.

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По этой причине исследователи посоветовали женщинам, которые пьют противозачаточные таблетки, не отказываться от этих препаратов. Доктор Майкл Липтон напомнил про более чем 50-летнюю историю таблеток. И медики до сих пор не рекомендуют отказываться от них.