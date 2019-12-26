Ученые: просмотр телевизора доведет до болезни Альцгеймера

При просмотре телевизора более 3,5 часа в день могут ухудшиться когнитивные функции. Такие предварительные результаты исследования представили ученые из Англии.

Уже больше 25 лет считается, что слишком много часов, проведенных перед телевизором, могут оказаться отправной точкой для развития деменции. Тем не менее до сих пор этот вопрос остается недостаточно исследованным с практической точки зрения. По этой причине специалисты до сих пор не представили для пенсионеров конкретных рекомендаций по просмотру телевизора.

В то же время последние исследования показали, что телевидение негативно влияет на остроту ума и вредно для памяти. Ученые увидели связь между просмотром телепрограмм и развитием деменции и болезнью Альцгеймера, отметил «Царьград».

«Несколько перекрестных исследований показали, что нынешний и прошлый просмотр телевизора связан с ухудшением когнитивных функций и повышенным риском развития болезни Альцгеймера», — говорится в материале.