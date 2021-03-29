Ученые призвали есть кетчуп для снижения уровня холестерина

Высокий уровень холестерина в крови может привести к появлению заболеваний сердца. Финские ученые провели исследования и выяснили, что холестерин может снизить обычный кетчуп. При этом есть соусы, которые стоит исключить из своего рациона.

Холестерин необходим организму для создания новых здоровых клеток. Но высокий уровень холестерина может увеличить риск сердечных заболеваний. В кровеносных сосудах могут образовываться жировые отложения, которые затрудняют циркуляцию крови. Разрушение таких отложений опасно сердечным приступом или инсультом.

Специалисты Университета Оулу в Финляндии провели исследования влияния соусов на уровень холестерина. Добровольцам предложили съедать несколько ложек кетчупа во время завтрака, обеда и ужина. Вместо соуса участники эксперимента могли пить томатный сок. Результаты тестов показали, что за три недели общий уровень холестерина снизился чуть менее чем на 6%. При этом липопротеины низкой плотности упали сразу на 13%, сообщило издание Express.

«Изменения, которые мы наблюдали, можно считать значительными, учитывая, что период времени составлял всего три недели, и все добровольцы изначально имели нормальный уровень холестерина», — отметил один из ученых.

При этом специалисты выяснили, что уровень холестерина могут повысить некоторые соусы. В список опасных попали такие соусы, как майонез, тартар, барбекю, ранч и терияки. Но специалисты отметили, что если приготовить приправу на основе оливкового масла, то она не принесет вреда организму.