Здоровье 01 февраля 2024, 21:36 Ученые признали «уколы стройности» лекарством против болезни Альцгеймера Nature: «уколы стройности» помогают снизить риск развития болезни Альцгеймера РИА «Новости»

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Новые «уколы стройности», претендующие на Нобелевскую премию, могут стать эффективным лекарством против болезни Альцгеймера. Исследование ученых опубликовали в издании Nature.

Препарат создали для лечения сахарного диабета, но в ходе исследования выявилась его способность снижать массу тела. В связи с этим фармацевтические компании стали регистрировать новые лекарственные формы для лечения ожирения.

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Стоимость месячного курса оценили в 1300 долларов. Его уже успели опробовать бизнесвумен Ким Кардашьян и миллиардер Илон Маск.

Сейчас ученые проводят исследования, чтобы исключить побочные эффекты. Они доказали, что прием препарата на 20% может сократить риск инсульта и инфаркта. Также он может противостоять болезням Альцгеймера и Паркинсона.

Ранее ученые Каролинского института Стокгольма назвали стресс и депрессию причинами, из-за которых может развиться болезнь Альцгеймера.