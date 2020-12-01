Ученые: привычка грызть ногти имеет пользу

По данным газеты «Вечерняя Москва», люди, которые грызут ногти, имеют более высокий иммунитет. Это происходит за счет того, что в организм попадает небольшое количество бактерий из-под ногтей. В результате происходит что-то вроде эффекта вакцинации, так как организм начинает бороться ними.

Ранее турецкие ученые назвали причину, которая мешает победить пандемию коронавирусной инфекции. Виной тому бессимптомные носители инфекции.

Ученые опубликовали свои исследования в журнале Infection. Они узнали, что в организмах бессимптомных пациентов количество вирусов SARS-CoV-2 значительно выше, чем у тех, кто переносит заболевание с симптомами.

Исследователи уверены — это является кардинальным отличием нового типа инфекции от остальных патогенов. Это же свойство объясняет, почему государства до сих пор не смогли победить пандемию, несмотря на ряд принятых мер. В результате исследования специалисты поняли, что у пациентов, которые переносят ковид без симптомов, значительно выше вирусная нагрузка.