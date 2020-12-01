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    01 декабря 2020, 18:42

    Ученые: привычка грызть ногти имеет пользу

    Дарья Морозова

    Канадские ученые из Университета Макмастера выяснили, что привычка грызть ногти может быть полезна для здоровья. Об этом сообщило РИА ФАН.

    По данным газеты «Вечерняя Москва», люди, которые грызут ногти, имеют более высокий иммунитет. Это происходит за счет того, что в организм попадает небольшое количество бактерий из-под ногтей. В результате происходит что-то вроде эффекта вакцинации, так как организм начинает бороться ними.

    Ранее турецкие ученые назвали причину, которая мешает победить пандемию коронавирусной инфекции. Виной тому бессимптомные носители инфекции.

    Ученые опубликовали свои исследования в журнале Infection. Они узнали, что в организмах бессимптомных пациентов количество вирусов SARS-CoV-2 значительно выше, чем у тех, кто переносит заболевание с симптомами.

    Исследователи уверены — это является кардинальным отличием нового типа инфекции от остальных патогенов. Это же свойство объясняет, почему государства до сих пор не смогли победить пандемию, несмотря на ряд принятых мер. В результате исследования специалисты поняли, что у пациентов, которые переносят ковид без симптомов, значительно выше вирусная нагрузка.