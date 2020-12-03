Ученые: прививка от туберкулеза облегчает течение COVID-19

Ученые изучили около 100 научных работ и статистику по заболеваемости COVID-19 по всему миру. Анализ показал, что более медленное распространение коронавируса зафиксировано там, где большой процент вакцинированных от туберкулеза бациллами Кальметта-Герена.

К тому же сама эта прививка изменяет иммунную систему так, что новая коронавирусная инфекция протекает не сильно тяжко.

Исследователи задумались о взаимосвязи вакцины БЦЖ с течением COVID-19 еще весной. Однако тогда еще не было нужного объема статистики по пациентам с коронавирусом. Теперь же врачи находят закономерности между вакцинацией от туберкулеза и течением COVID-19.

Смертность оказалась ниже в тех государствах, где ранее работали или продолжают действие национальные программы иммунизации вакциной. Особого внимания заслуживает ревакцинация. В первую очередь речь идет о странах Восточной Европы, Финляндии, Китае, Японии, Южной Корее, Средней и Южной Азии, Африке, а также о нескольких стран бывшего СССР.

Обратная ситуация прослеживается в странах, где массовая БЦЖ-вакцинация никогда не проводилась или завершилась свыше 20 лет назад. Например, в США, Италии, Нидерландах, Бельгии, западных землях Германии.

Вакцина БЦЖ делается в детстве.