Ученые пришли к выводу, что орехи снижают риск развития рака и инфаркта

Специалисты из Гарвардской школы общественного здравоохранения рассказали, что любители орехов живут дольше остальных. Этот продукт снижает риск рака, инфаркта и респираторных заболеваний. Об этом сообщило ИА Nation News.

Уточняется, что у пациентов с подобными заболеваниями риск летального исхода снижается на 20%.

В орехах содержится много клетчатки, полезных жиров, витаминов, минералов и фитохимических веществ. Также они помогают в борьбе с лишним весом, но употреблять их надо в небольшом количестве.

«Орехи богаты белком и клетчаткой, что задерживает всасывание и уменьшает чувство голода», — рассказал профессор питания и эпидемиологии Франк Ху.

Кроме того, орехи уменьшают риск образования тромбов. Они способны снизить холестерин липопротеины низкой плотности и триглицериды в организме человека.

Ранее ученые рассказали, что миндаль является целым кладезем полезных элементов. В этом орехе содержится большая концентрация белка, он защищает сердце и нормализует уровень инсулина в крови. Его регулярное употребление снижает риск преддиабета.