Ученые пришли к выводу, что мята может выводить токсины из организма

Мята полезна для организма и помогает выводить токсины. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на издание Haber7.

Специалисты уточнили, что в этом растении много антиоксидантов, которые способствуют защите от различных заболеваний. Например, они борются с раковыми клетками и выводят токсины, скопившиеся в организме.

Особенно полезен мятный чай. Он спасает от головной боли снимает стресс. Такие же свойства есть и у мятного масла.

Ранее терапевт Ирина Ярцева рассказала, что для улучшения работы мозга, нужно иногда давать ему отдыхать, правильно питаться и соблюдать режим сна. В частности, время от времени следует отвлекаться от работы.

Кроме того, важно ложиться спать в одно и то же время, желательно не позже 22:00, чтобы сон был полноценным и мозг успевал восстановиться. Значимую роль играет и правильное питание. Для хорошей работы мозгу необходимы полиненасыщенные кислоты. Их достаточного много в рыбе, морепродуктах, орехах, масле, сыродавленных маслах. В частности, крайне полезны льняное масло, свежая красная рыба.