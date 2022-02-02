Ученые придумали новый способ восстановить обоняние после ковида

Один из частых симптомов коронавируса — это потеря обоняния. Специалисты из Бразилии пришли к выводу, что восстановить его может помочь облучение внутренних покровов носа лазером.

Чаще всего к пациентам, перенесшим ковид, обоняние возвращается спустя несколько недель, однако бывают случаи, когда аносмия остается с человеком месяцами.

Метод, описанный специалистами, может оказаться эффективным в том случае, если причина нарушения чувствительности к запахам в повреждении слизистой оболочки носа, отметила газета «Известия». По крайней мере так считают ученые из Техасского университета (США).

Однако это не единственная причина, по которой потеря обоняния может сопровождать коронавирус. К примеру, подобное может произойти из-за дисфункции определенных частей мозга.

В таких случаях, как отметили эксперты, необходимо задействовать другие методики.

Чтобы правильно установить причину потери обоняния после перенесенного ковида, следует провести полное диагностическое обследование, включая МРТ мозга, считает заведующая кафедрой оториноларингологии имени академика РАН И. Б. Солдатова Самарского государственного медицинского университета Татьяна Владимирова.

Среди симптомов нового штамма коронавируса BA.2, который назвали «скрытым омикроном» или «стелс-омикроном», врачи особенно выделили сильный непрерывный кашель. Кроме него, отличительной чертой нового коронавируса являются высокая температура, изменения обоняния и вкуса.