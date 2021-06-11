Ученые приблизились к созданию лекарств для лечения инсультов и ишемических болезней сердца

Специалисты НИЦ «Курчатовский институт» и МГУ им. М. В. Ломоносова с помощью суперсовременного микроскопа заглянули внутрь живой клетки. Они узнали, как происходит процесс передачи энергии в митохондриях. Это открытие в будущем даст возможность создавать лекарства против таких болезней, как инсульт и ишемическая болезнь сердца.

Ученые Курчатовского института увидели расположение белков относительно друг друга, которое создает оптимальные возможности для направленной локальной передачи энергии в форме ионов водорода по поверхности мембраны. Об этом написала газета «Известия».

Результаты исследования дают новые возможности для лечения болезней, когда происходят нарушения в работе митохондрий. Это разные виды инсультов, болезни Паркинсона и Альцгеймера, ишемическая болезнь сердца. Еще одно возможное практическое применение новых знаний — создание природоподобных электрических устройств, которые работают на протонном токе. В частности, это могут быть биосовместимые искусственные имплантаты.

Ученые уже долгое время строили гипотезы о существовании такого суперкомплекса, и теперь они подтвердились, подчеркнул эксперт.

Заведующая лабораторией молекулярно-биологических и нейробиологических проблем и биоскрининга МФТИ Елена Петерсен рассказала, что объясняющие функционирование митохондрий клеток знания дают возможность более точно определять терапевтические мишени, диагностировать возрастозависимые и митохондриальные заболевания.