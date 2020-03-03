Ученые предупредили об опасности веганских бургеров

Медик проверил состав бургеров и роллов в популярных сетях ресторанов быстрого питания — таких, как McDonalds, Burger King, Subway и других.

Оказалось, что в блюдах без мяса количество вредных трансжиров было наибольшим.

Самой опасной для организма оказалась закуска Veggie Dippers из McDonalds, а вторым по вредности — бургер «Вегги делюкс» из той же сети. Третью строчку занял «веганский пирог» Greggs, а четвертую — веганский бургер из Burger King. «Мясной пирог» Greggs оказался лишь на пятой позиции. Шестую же занял сэндвич «маринара» из Subway, который также готовится без мяса.

Доктор Малхотра предупредил, что веганский фастфуд из-за низкого содержания белка меньше защищает организм от высоких значений инсулина. Это повышает риск сердечного приступа.

Самым безопасным для сердечной мышцы, по оценкам врача, оказался Биг Мак.

Также специалист отметил высокое содержание соли в исследованных веганских блюдах.

Зарегистрированный диетолог и представитель Британской ассоциации диетологов Азмина Говинджи посоветовала выбирать тот продукт, который больше нравится, а не уповать на якобы большую пользу веганского продукта.