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    13 ноября 2020, 23:30

    Ученые предупредили об опасности моющих средств

    Артур Блянихов

    Группа американских специалистов выявила очередную потенциальную опасность воздействия бытовой химии на детский организм. С выводами исследователей ознакомился «Ридус».

    По данным издания, ученые выявили связь между количеством химических веществ, найденных в домашней среде, и уровнем грибков и бактерий в желудочно-кишечном тракте детей.

    «Возможно, это и не будет играть существенной роли в нашей биологии, но может случиться и так, что одна из кишечных бактерий будет иметь действительно уникальные и важные для организма функции, поэтому ее исчезновение значительно повлияет на здоровье», — обратили внимание авторы исследования.