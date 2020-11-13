Ученые предупредили об опасности моющих средств
Группа американских специалистов выявила очередную потенциальную опасность воздействия бытовой химии на детский организм. С выводами исследователей ознакомился «Ридус».
По данным издания, ученые выявили связь между количеством химических веществ, найденных в домашней среде, и уровнем грибков и бактерий в желудочно-кишечном тракте детей.
«Возможно, это и не будет играть существенной роли в нашей биологии, но может случиться и так, что одна из кишечных бактерий будет иметь действительно уникальные и важные для организма функции, поэтому ее исчезновение значительно повлияет на здоровье», — обратили внимание авторы исследования.