Ученые предупредили об опасной для сердца диете

Ученые из Университета Рединга изучили влияние пищевых привычек на работу сердца. Они выяснили, что продукты с высоким содержанием жиров могут привести к кардиологическим заболеваниям.

Результаты исследований ученых опубликовал портал Medical Xpress. Влияние рациона на уровень окислительного стресса в клетках сердца изучали на мышах. Грызунам подобрали диету так, что часть из них получала 45% калорий за счет жира, 20% — из белка, а 35% — из углеводов.

В итоге ученые выяснили, что при рационе с высоким содержанием белка фиксировалась сверхактивность белка Nox2. В обычных условиях этот белок никак не сказывался на работе организма. При этом в условиях высокой активности Nox2 у грызунов уровень окислительного стресса вырастал в два раза. Кроме того, в 1,8 повышался риск гипертрофии клеток сердца. Подобные изменения могут обернуться кардиологическими заболеваниями.

По словам ученых, их исследование показывает, что из-за диеты с высоким содержанием жиров растет риск заболеваний сердца. Также они подчеркнули важность дополнительного изучения влияния белка Nox2 на работу организма.