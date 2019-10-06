  • Ученые предупредили о вреде сырых овощей

    06 октября 2019, 04:22

    Валерия Шафирко

    Группа исследователей из Гарвардского университета в США выяснила, что употребление овощей в сыром виде может негативно отразиться на работе кишечника. Результаты их исследования были опубликованы в журнале Nature Microbiology.
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    Овощи, которые не подвергались термической обработке, вредны для пищеварения, установили ученые в ходе своего исследования. Такие продукты уничтожают полезные бактерии, которые помогают пищеварению и укреплению иммунитета, уверены американские специалисты.

    Свое исследование ученые проводили на лабораторных грызунах. Животных поделили на четыре группы, у каждой из которых был свой рацион. В первых двух группах грызуны ели сырое мясо и сладкий картофель. В третьей и четвертой группе грызуны употребляли те же продукты, но в отварном, жареном или тушеном виде.

    В результате эксперимента ученым удалось выяснить, что у грызунов, которые ели разные виды мяса, не было разницы в микрофлоре. При этом у животных, которые питались овощами, она сильно отличалась.

    Проведя анализ отличий, специалисты пришли к выводу, что овощи в сыром виде уничтожают полезные бактерии в кишечнике, а термически обработанные, в свою очередь, действуют на микрофлору кишечника положительно.