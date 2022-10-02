Врачи предупредили о вреде сахарозаменителя | 360°

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Спецоперация
02 октября 2022, 05:58
Система противовоздушной обороны сработала в Новой Каховке
Мир
02 октября 2022, 05:46
Бывший советник НАТО заявил о попавшем в ловушку из-за России Западе
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Мир
02 октября 2022, 04:59
Разногласия из-за саммита ООН возникли между королем Карлом III и Лиз Трасс — СМИ
Мир
02 октября 2022, 04:56
Германия решила объединиться с Данией и Швецией для расследования аварий на «Северных потоках»
Мир
02 октября 2022, 04:38
«Посягательства неприемлемы». МИД Франции осудил нападение на здание посольства страны в Буркина-Фасо
Мир
02 октября 2022, 04:28
Экс-советник главы Пентагона заявил, кто мог напасть на «Северные потоки»
Происшествия
02 октября 2022, 04:17
Мужчина с ребенком стали жертвами пожара в Якутске
Мир
02 октября 2022, 03:56
Австралия расширила список санкций в отношении России
Здоровье
02 октября 2022, 03:55
Сомнолог рассказал, как справиться со стрессом и бессоницей