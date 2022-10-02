Врачи предупредили о вреде сахарозаменителя | 360°

Здоровье 02 октября 2022, 05:21 Поделиться Telegram

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Viber Врачи предупредили о вреде сахарозаменителя JCI Insight: употребление сахарозаменителя может привести к болезням Pxhere.com

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Рацион с большим количеством продуктов с сахарозаменителем может стать причиной развития серьезных заболеваний. Об этом предупредили врачи из Университета Южной Калифорнии. Результаты их исследования опубликовал научный журнал JCI Insight.

Для своего исследования ученые взяли грызунов. Молодым крысам давали несколько видов сахарозаменителя. Продукт провоцировал у животных нарушение памяти, а также изменения в областях мозга.

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Подсластитель, как также выяснилось в ходе эксперимента, влияет на метаболизм. Процесс может привести к развитию сахарного диабета и иным заболеваниям. По словам специалистов, организму могут навредить такие добавки, как сахарин, аспартам, цикламат, ацесульфам калия и ксилит. Если в составе продукта есть вышеперечисленные добавки, то исследователи рекомендуют сделать другой выбор.

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Врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова заявила, что частое употребление фастфуда может привести к набору лишнего веса и развитию заболеваний желудочно-кишечного тракта. Из всех подобных блюд она посоветовала присмотреться к шаурме, поскольку в ней наиболее сбалансированный состав.

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