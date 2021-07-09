Ученые предупредили о влиянии стволовых клеток на развитие опухолей

Ученые НИЦ «Курчатовский институт» выяснили, что мезенхимальные стволовые клетки (МСК) ускоряют рост злокачественных опухолей. Они опасны для больных раком. Об этом пишет газета «Известия».

Исследователи также выяснили, что собственные мезенхимальные клетки, которые находятся в жире, повышают риск роста новообразований и развития сердечно-сосудистых заболеваний.

МСК используют в медицине в качестве мощного стимулятора регенерации. Ученые предупредили, что применять терапию подобного рода следует осторожно и только после тщательного обследования. При наличии опухолей такого рода терапия может привести к смерти.

«Опухоль стимулирует миграцию мезенхимальных клеток из костного мозга и рядом расположенной жировой ткани, которые поддерживают ее рост», — приводит издание слова заместителя руководителя Курчатовского комплекса НБИКС-природоподобных технологий НИЦ Елизаветы Москвалевой.

Собеседница подчеркнула, что стволовые клетки из жировой ткани стимулируют рост новообразований сильнее, чем клетки из костного мозга.

Директор Института биологии и биомедицины ННГУ Мария Ведунова заявила, что это открытие вооружит медиков знаниями о возможных побочках лечения с использованием МСК. Открытие ученых Курчатовского института поможет спасти жизни и расширить сферу применения стволовых клеток.